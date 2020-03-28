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      Міністерство культури може очолити Світлана Долеско, – ЗМІ

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      Світлана Долеско може стати новою міністеркою культури / фото з фейсбуку

      Новою міністеркою культури України може стати Світлана Долеско. Нині вона очолює Центр української культури і мистецтва.

      Про імовірне призначення Долеско повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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      Хто така Світлана Долеско

      Світлана Долеско – очільниця центру української культури і мистецтва, який вона сама ж і заснувала ще у 2005 році.

      Як про це повідомляє сам Цент української культури, його діяльність спрямована на відродження давніх українських звичаїв та обрядів, а також відновлення і збереження техніки й культури вишивання, ткацтва, розпису та інших видів декоративно-прикладного мистецтва.

      Крім захоплення українськими культурою і мистецтвом, Світлана Долеско захоплює і своїм ставленням до української мови. Ось, наприклад, її цитата:

      "Какой же у вас красивый язык", – цю фразу чую майже щодня, і щораз вона мене дивує. У мене красивий не лише язик, а й вуха, руки і всі інші частини мови.


      Імовірна міністерка культури Світлана Долеско / фото з її фейсбуку

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини культури Кабінет Міністрів України Міністерство культури України
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