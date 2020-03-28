Міністерство культури може очолити Світлана Долеско, – ЗМІ

Новою міністеркою культури України може стати Світлана Долеско. Нині вона очолює Центр української культури і мистецтва.

Про імовірне призначення Долеско повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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Хто така Світлана Долеско

Світлана Долеско – очільниця центру української культури і мистецтва, який вона сама ж і заснувала ще у 2005 році.

Як про це повідомляє сам Цент української культури, його діяльність спрямована на відродження давніх українських звичаїв та обрядів, а також відновлення і збереження техніки й культури вишивання, ткацтва, розпису та інших видів декоративно-прикладного мистецтва.

Крім захоплення українськими культурою і мистецтвом, Світлана Долеско захоплює і своїм ставленням до української мови. Ось, наприклад, її цитата:

"Какой же у вас красивый язык", – цю фразу чую майже щодня, і щораз вона мене дивує. У мене красивий не лише язик, а й вуха, руки і всі інші частини мови.



Імовірна міністерка культури Світлана Долеско / фото з її фейсбуку