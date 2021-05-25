Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире "Перекрестного допроса" на 24 канале. Он отметил, что в Министерстве аграрной политики обнаружили земельные схемы по присвоению земли.

Полное интервью О земле чиновничьих кланов и связь со "слугами": интервью с министром Романом Лещенко

Украина потеряла 5 миллионов гектаров земли

По словам министра, все президенты Украины всегда рассказывали, что государство имеет в собственности 10 миллионов гектаров чернозема. Однако, когда он стал главой Госгеокадастра, за 3 месяца провел полную инвентаризацию.

Лещенко обнаружил, что в балансе Украины не хватает 5 миллионов гектаров земель государственной формы собственности. "Они – отсутствуют, находятся в частной собственности", – пояснил министр.

Трагичность истории в том, что эта приватизация была не просто черноземов. А ключевые недра страны тоже вышли в частные руки,

– подчеркнул Лещенко.

Кто приватизировал территории

По его словам, после введения моратория через механизм бесплатной приватизации ввели в частную собственность "Словакия" на территории Украины. В Министерстве аграрной политики обнаружили, кому принадлежат эти территории.

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Он подчеркнул, что ту землю получали фактически чиновничьи кланы, которые были у власти. Кроме того, владельцами земли были, в частности, Донецкие, Винницкие чиновники. "Видна парадигма, как осуществлялась приватизация земель в зависимости от тех, кто был у власти", – отметил министр.