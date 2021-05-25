О задачах, которые стоят перед Министерством аграрной политики Роман Лещенко рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Также он рассказал, что ему уже удалось сделать на посту.

Полное интервью О земле чиновничьих кланов и связь со "слугами": интервью с министром Романом Лещенко

Основе цели Министерства аграрной политики

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко назвал 5 своих основных задач и назвал их "очень простыми". Его приоритетными задачи:

проведение земельной реформы в Украине;

восстановление Министерства аграрной политики на институциональной основе;

реализация масштабного проекта орошения и мелиорации на юге Украины с последующим масштабированием на всю страну;

привлечение нового уровня инвестиций в агросектор, формирование новых экспортных рынков;

выйти на баланс зерновых и масличных культур в объеме 100 миллионов тонн.

Также он пояснил, что такой объем позволит закрепить статус мирового лидера среди первых 3 производителей сельскохозяйственной продукции.

Результаты работы Лещенко

По словам министра, ему уже удалось восстановить и наладить работу Министерства аграрной политики на институциональной основе. Кроме того, депутаты 28 апреля приняли новый земельный закон, который эксперты называли "окончанием земельной реформы".

Обратите внимание! Еще одним достижением Романа Лещенко можно считать запуск геопортала.

Он подчеркнул, что сочетает статус уполномоченного президента по земельным вопросам вне штата, как советник президента, а также должность министра аграрной политики. "Соответственно, вопрос стоит фокуса и задач", – пояснил Лещенко.