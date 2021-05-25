Про завдання, які стоять перед Міністерством аграрної політики Роман Лещенко розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. Також він розповів, що йому вже вдалось зробити на посаді.

Повне інтерв'ю Про землю чиновницьких кланів та зв'язок зі "слугами": інтерв'ю з міністром Романом Лещенком

Основі цілі Міністерства аграрної політики

Міністр аграрної політики України Роман Лещенко назвав 5 своїх основних завдань та назвав їх "дуже простими". Його пріоритетними завдання є:

проведення земельної реформи в Україні;

відновлення Міністерства аграрної політики на інституційній основі;

реалізація масштабного проєкту зрошення та меліорації на Півдні України з подальшим масштабуванням на всю країну;

залучення нового рівня інвестицій в агросектор, формування нових експортних ринків;

вийти на баланс зернових та олійних культур в обсязі 100 мільйонів тонн.

Також він пояснив, що такий обсяг дозволить Україні закріпити статус світового лідера серед перших 3 виробників сільськогосподарської продукції.

Результати роботи Лещенка

За словами міністра, йому вже вдалось відновити та налагодити роботу Міністерства аграрної політики на інституційній основі. Крім того, депутати 28 квітня ухвалили новий земельний закон, який експерти називали "закінченням земельної реформи".

Зверніть увагу! Ще одним досягненням Романа Лещенка можна вважати запуск геопорталу.

Він наголосив, що поєднує статус уповноваженого президента з земельних питань поза штатом, як радник президента, а також посаду міністра аграрної політики. "Відповідно, питання стоїть фокусу і задач", – пояснив Лещенко.