Антон Силуанов запомнится своей коротенькой репликой. Ее он сказал в ходе Московского финансового форума.

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Прокомментировал вопросы инфляции

По словам главы министерства финансов страны-агрессора, он занимался изучением в сети "правильного мнения" об инфляции. Мол, цены в магазинах России будут нормальными, но при условии, что сами россияне не будут совершать никаких покупок.

В интернете прочел, как мне кажется, правильное мнение об инфляции. Там было написано – если не покупать, то цены нормальные,

– заявил Силуанов.

В то же время, министр поспешил заверить журналистов, что в государственном бюджете достаточно средств, чтобы покрывать запланированные расходы. Правда, Силуанов признал, что денег не всегда хватает.

Силуанов пошутил по поводу инфляции в России: смотрите видео

Обратим внимание! Глава минфина в августе отмечал, что инфляция в России по результатам 2023 года составит 6 процентов. В то же время, заверил, что на 2,5 процента вырастет ВВП.

Интересно, что нелепая шутка Силуанова пришлась по душе далеко не всем. Возмущен его заявлением экономист Михаил Беляев.

Когда у людей нет полного душевного спокойствия в связи с рядом событий и когда инфляция – один из самых чувствительных моментов в жизни, особенно когда она длится достаточно долго, то я бы сказал, что эти шутки недопустимы.

– подчеркнул он.

Мы же напомним, что в 2016 году Дмитрий Медведев посетил аннексированный Крым. Тогда он пообщался с пенсионерами, которые жаловались на то, что не индексируются пенсии.

Тогдашний премьер-министр заявил: "Мы вообще не принимали (индексацию – 24 Канал). Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего хорошего, хорошего настроения и здоровья".

Эта фраза уже давно стала мемом и объяснением на все случаи жизни. Министру финансов еще далеко до него, но у него есть все шансы со временем переплюнуть Медведева, если будет продуцировать в дальнейшем такие фразы.