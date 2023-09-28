Антон Сілуанов запам'ятається своєю коротенькою реплікою. Її він сказав під час Московського фінансового форуму.

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Прокоментував питання інфляції

За словами очільника міністерства фінансів країни-агресорки, він займався вивченням у мережі "правильної думки" про інфляцію. Мовляв, ціни у крамницях Росії будуть нормальними, але за умови, що самі росіяни не здійснюватимуть жодних покупок.

В інтернеті прочитав, як мені здається, правильну думку про інфляцію. Там було написано – якщо не купувати, то ціни нормальні,

– заявив Силуанов.

Водночас міністр поспішив запевнити журналістів, що у державному бюджеті достатньо коштів, щоб покривати заплановані витрати. Правда, Сілуанов визнав, що грошей не завжди вистачає.

Сілуанов пожартував щодо інфляції у Росії: дивіться відео

Звернімо увагу! Глава мінфіну у серпні зазначав, що інфляція у Росії за результатами 2023 року сягатиме 6 відсотків. Водночас запевнив, що на 2,5 відсотка зросте ВВП.

Цікаво, що недолугий жарт Сілуанова припав до душі далеко не всім. Обурений його заявою економіст Міхаїл Бєляєв.

Коли у людей немає повного душевного спокою у зв'язку з низкою подій і коли інфляція – один з найбільш чутливих моментів у житті, особливо коли вона триває достатньо довго, то я б сказав, що ці жарти недопустимі,

– наголосив він.

Ми ж нагадаємо, що у 2016 році Дмітрій Медведєв відвідав анексований Крим. Тоді він поспілкувався з пенсіонерами, котрі скаржилися на те, що не індексуються пенсії.

Тодішній прем'єр-міністр заявив: "Ми взагалі не приймали (індексацію – 24 Канал). Просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші – зробимо індексацію. Ви тримайтеся тут, вам всього доброго, доброго настрою і здоров'я".

Ця фраза вже давно стала мемом і поясненням на всі випадки життя. Міністрові фінансів ще далеко до нього, але він має всі шанси з часом переплюнути Медведєва, якщо продукуватиме надалі такі фрази.