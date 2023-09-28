Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що така ситуація з боєприпасами – системне явище в російській армії. Адже в міноборони країни-агресорки все крадуть та "пиляють" бюджети.

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Розікрали армію

Владімір Путін протягом 15 років цілеспрямовано знищував воєнне виробництво в Росії. Він поставив завдання ліквідувати армію, тому що вона з його точки зору не мала жодного значення. До того ж боявся перевороту з боку військових. А тому російський диктатор робив ставку на ядерну зброю.

"Яскравий приклад цього – потенціально головний воєнний завод в Новосибірській області, який мав виробляти снаряди, був розпроданий. А на його місці побудували житловий комплекс", – зазначив експрацівник КДБ.

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Не можуть навіть виточити снаряд

Водночас Росія може перевести економіку на військові рейки. Формально окупанти навіть збільшили виробництво, перевівши деякі воєнні заводи на цілодобовий режим.

Але не варто забувати, що в Росії погані станки, погана сталь, а пороху взагалі немає. Саме тому вони його купують на "чорному" ринку в Китаї та в інших країнах. Також росіяни займаються реутилізацією (отримання нової продукції зі старої готової шляхом переробки – 24 Канал) радянських снарядів,

– підкреслив Жирнов.

В Росії при сьогоднішньому стані виробництва навіть не можуть виточити снаряди на станках. Тому вони беруть старі радянські снаряди, виймають з них порох, що вже став непридатним, та наповнюють їх новим порохом.

"Напевно підприємства, які займаються реутилізацією, економлять на пороху і відправляють на фронт снаряди без нього. Тим більш, що під час війни завжди відбуваються велике розкрадання коштів", – наголосив Сергій Жирнов.

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Зверніть увагу! Російські військові опублікували відео, в якому показали, що російське міноборони постачає на фронт нібито "нові" снаряди, які не вибухають. Після того, як окупанти розбирає снаряд, з'ясовується, що в ньому повністю відсутня вибухова речовина. За словами військового, таких снарядів російській армії надали десятки.

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