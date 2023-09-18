Буданов заявив, що чисельність особового складу – це єдина очевидна перевага, яку Росія все ще зберігає над Україною. Водночас він наголошує, що якість особового складу росіян низька.
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Буданов заявив, що у Росії може закінчитися зброя до 2026 року
"Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – заявив глава української розвідки.
Що стосується інших складових військових зусиль, то, як каже Буданов, російські ресурси вичерпуються, і скоро настане час розплати.
За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року. Водночас потік зброї вичерпається у 2026 році, "можливо, раніше", стверджує він.
Яка ситуації зі зброєю у Росії
- Росія через повномасштабне вторгнення в Україні зіткнулася з великими втратами в особовому складі й техніці, а також з міжнародною ізоляцією.
- Через західні санкції сильно страждає російський ВПК, проте Росія все ще знаходить шляхи, щоб обходити обмеження та отримувати деталі для виробництва зброї.
- Основним постачальником зброї до Росії є Іран, який надає Кремлю дрони-камікадзе типу "Шахед". Водночас Росія хоче виготовляти "Шахеди" на своїй території.
- У ГУР МО заявили, що Росія намагається нарощувати виробництво зброї і переводити економіку на військові рейки. Однак чинні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутися до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення.
- Кремль сподівається на військову допомогу КНДР, яка також перебуває під численними санкціями та ізольована від західного світу. Передусім Росія хоче отримати боєприпаси.
- У вересні до Росії приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин, який провів переговори з Владіміром Путіним. Хоча конкретні деталі зустрічі не відомі, однак ЗМІ припускають, що Росія і КНДР домовлялися про військову співпрацю.