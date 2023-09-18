Буданов заявил, что численность личного состава – единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще сохраняет над Украиной. В то же время он отмечает, что качество личного состава россиян низкое.

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Буданов заявил, что у России может закончиться оружие к 2026 году

"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное", – заявил глава украинской разведки.

Что касается других составляющих военных усилий, то, как говорит Буданов, российские ресурсы иссякают, и скоро придет время расплаты.

По его словам, российская экономика продержится до 2025 года. В то же время поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше", утверждает он.

Какова ситуация с оружием в России