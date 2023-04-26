Во время визита в Украину Клеман Бон сам рассказал, что имеет украинские корни.

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Клеман Бон единственный французский министр с украинскими корнями

По словам Бона, его прабабушка и прадед жили в Одессе и уехали оттуда примерно в 1910 году.

Они морем добрались до Турции, а оттуда – до Марселя на юге Франции, где поселились примерно в 1911 году.

– рассказал он.

Насколько ему известно, он единственный французский министр, корни которого происходят из Украины.

Напомним, что именно Клеман Бон в мае 2022 года заявил, что вступление Украины в ЕС может занять 15 – 20 лет. Его заявление прозвучало за месяц до того, как Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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