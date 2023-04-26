Під час візитку в Україну Клеман Бон сам розповів, що має українське коріння.

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Клеман Бон єдиний французький міністр з українським корінням

За словами Бона, його прабабуся та прадід жили в Одесі й виїхали звідти приблизно в 1910 році.

Вони морем дісталися до Туреччини, а звідти – до Марселя на півдні Франції, де оселилися приблизно в 1911 році,

– розповів він.

Наскільки йому відомо, він єдиний французький міністр, коріння якого походять з України.

Нагадаємо, що саме Клеман Бон у травні 2022 року заявив, що вступ України в ЄС може тривати 15 – 20 років. Його заява прозвучала за місяць до того, як Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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