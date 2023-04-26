Варто зазначити, що цю заяву посадовець зробив за місяць до того, як Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Клеман Бон в інтерв'ю "Європейській правді" роз'яснив свою заяву, пише 24 Канал.

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Що розповів Клеман Бон про вступ України в ЄС

Клеман Бон розповів, що рішення надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – правильне. Додав, що це відбулось якраз під час головування Франції в Євросоюзі.

Окрім того, посадовець прокоментував свої заяви:

у березні 2022 року, що Україна може стати членом ЄС "за декілька років";

у травні 2022 року, що вступ України, мабуть, забере 15 – 20 років.

Я вважаю, що обидва рази говорив одне й те саме. Тут палка з двома кінцями. Цей процес cправді забирає декілька років, але хто ж знає, скільки саме. А у травні я назвав цифри через те, що у нас були суперечки, у тому числі з вашою Ольгою Стефанішиною,

– пояснив посадовець.

Він додав: "Я тоді сказав про 15 – 20 років для того, щоби дати сигнал: давайте не будемо уявляти що це можна зробити за одну ніч".

Також Клеман Бон зазначив що тоді, за місяць до надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, він передавав сигнал іншим державам в ЄС.

Від чого залежить вступ України в ЄС

"Будуть й подальші кроки. Не треба думати, що раз – все закінчиться. Не буде такого, що держави-кандидати – а Україна не одна тоді отримала цей статус – вже наступного дня, або наступного тижня, або місяця стануть членами нашої родини", – заявив міністр транспорту Франції.

Довідка. Варто зазначити, що у 2022 році Клеман Бон був міністром у європейських справах.

Він пояснив, що переконаний – Євросоюз має твердий намір досягти вступу України так швидко, як це можливо, зважаючи на війну і на потребу відновлення України.

І хоча наступного року зміниться влада у ЄС, буде новий Європарламент, нова Єврокомісія – але я повністю впевнений, і можу гарантувати на 100%, що зобов'язання ЄС перед Україною збережуться. І далі все залежатиме від вашої швидкості та обставин,

– заявив Клеман Бон.

Він додав, що не може сказати, коли це станеться. Окрім того, вважає, що на цей момент ніхто, ані в Україні, ані в ЄС не може назвати дату, коли це станеться. Адже попереду переговори, потрібно багато реформ, запровадження правил та стандартів Євросоюзу. За словами французького політика, швидкість залежить від зусиль, від обставин та він контексту.

"Але ясно одне – Україна вступить в ЄС", – сказав Клеман Бон.

Зверніть увагу! Ексглава МЗС Польщі Вітольд Ян Ващиковський назвав противників негайного вступу України до ЄС. Мовиться про Німеччину та Францію чи Нідерланди. Буквально 3 квітня ЗМІ написали, що Єврокомісія думає рекомендувати старт переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Ба більше, вже в травні Єврокомісія планує надати оновлену інформацію щодо статусу України, Молдови та Грузії в ЄС.