Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Також він зазначив, що Єврокомісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу України, Молдови та Грузії в ЄС уже у травні.

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Єврокомісія планує рекомендувати старт переговорів

Йозвяк зазначив, що належний звіт про розширення Європейського союзу очікується в жовтні. Тож залишилося ще 6 місяців.

Однак, журналіст додав, що робоче припущення вже зараз: рекомендація розпочати переговори про приєднання України та Молдови. Що стосується Грузії, то в Єврокомісії думають рекомендувати надати цій країні статус кандидата.

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Президент Євроради розповів, коли почнуться переговори

Наприкінці березня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що перспективи вступу в ЄС можуть обговорити на зимовому саміті. Окрім того, він анонсував, що невдовзі Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції.

За словами Мішеля, після результатів стане зрозуміло, коли зможуть почати переговори про вступ держав-кандидаток. "На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (Україна, Молдова, Грузія – 24 Канал) про їх прийняття до ЄС", – сказав політик.

Шарль Мішель уточнив, ймовірно, що питання про початок переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС розглянуть на саміті в грудні 2023 року.