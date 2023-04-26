Стоит отметить, что это заявление чиновник сделал за месяц до того, как Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Клеман Бон в интервью""Европейской правде" разъяснил свое заявление, пишет 24 Канал.

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Что рассказал Клеман Бон о вступлении Украины в ЕС

Клеман Бон рассказал, что решение предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС – правильно. Добавил, что это произошло как раз во время председательства Франции в Евросоюзе.

Кроме того, чиновник прокомментировал свои заявления:

в марте 2022 года, что Украина может стать членом ЕС "несколько лет";

в мае 2022 года, что вступление Украины, вероятно, займет 15 – 20 лет.

Я считаю, что оба раза говорил одно и то же. Здесь палка с двумя концами. Этот процесс в самом деле занимает несколько лет, но кто знает, сколько именно. А в мае я назвал цифры из-за того, что у нас были споры, в том числе с вашей Ольгой Стефанишиной,

– объяснил чиновник.

Он добавил: "Я тогда сказал о 15 – 20 годах для того, чтобы дать сигнал: давайте не будем представлять, что это можно сделать за одну ночь".

Также Клеман Бон отметил, что тогда, за месяц до предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, он передавал сигнал другим государствам в ЕС.

От чего зависит вступление Украины в ЕС

"Будут и дальнейшие шаги. Не надо думать, что раз – все закончится. Не будет такого, что государства-кандидаты – а Украина не одна тогда получила этот статус – уже на следующий день, или на следующей неделе, или месяце станут членами нашей семьи", – заявил министр транспорта Франции.

Справка. Следует отметить, что в 2022 году Клеман Бон был министром по европейским делам.

Он пояснил, что убежден – Евросоюз намерен добиться вступления Украины так быстро, как это возможно, ввиду войны и необходимости восстановления Украины.

И хотя в следующем году сменится власть в ЕС, будет новый Европарламент, новая Еврокомиссия – но я полностью уверен, и могу гарантировать на 100%, что обязательства ЕС перед Украиной сохранятся. И дальше все будет зависеть от вашей скорости и обстоятельств,

– заявил Клеман Бон.

Он добавил, что не может сказать, когда это произойдет. Кроме того, считает, что в настоящее время никто, ни в Украине, ни в ЕС не может назвать дату, когда это произойдет. Ведь впереди переговоры, нужно много реформ, введение правил и стандартов Евросоюза. По словам французского политика, скорость зависит от усилий, от обстоятельств и контекста.

"Но ясно одно – Украина вступит в ЕС", – сказал Клеман Бон.

Обратите внимание! Экс-глава МИД Польши Витольд Ян Ващиковский назвал противников немедленного вступления Украины в ЕС. Речь идет о Германии и Франции или Нидерландах. Буквально 3 апреля СМИ написали, что Еврокомиссия думает рекомендовать старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Более того, уже в мае Еврокомиссия планирует предоставить обновленную информацию о статусе Украины, Молдовы и Грузии в ЕС.