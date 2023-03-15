Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 Канала рассказал экс-министр иностранных дел Польши, польский евродепутат от группы европейских консерваторов и реформистов, представитель в Парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС Витольд Ян Ващиковский.

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Ващиковский отметил, что он давно вместе с правительством "Право и справедливость" выступает за членство Украины в ЕС.

Европейский парламент также исторически оказывал большую поддержку в этом отношении, чем большинство государств-членов ЕС, особенно стран Западной Европы,

– добавил экс-глава польского МИД.

По его словам, несмотря на уроки жесткой войны России против Украины, всеобщая поддержка ускоренного пути вступления Киева до сих пор вызывает сопротивление в Берлине и Париже.

"Противники немедленного членства Украины в ЕС аргументируют свою позицию процедурами. Европейская Комиссия также имеет тенденцию сдвигать целевую позицию, когда говорится о требованиях к вступлению, поэтому реформы и усилия Украины по приближению никогда не достаточно хорошие", – объяснил Ващиковский.

Польский политик воспринимает эти "помехи" как оправдание. Он считает, что в настоящее время политическая воля отсутствует в Германии, Франции или Нидерландах.

К сожалению, чиновники в ЕС не хотят приветствовать Украину в клубе, поскольку это изменило бы баланс сил внутри блока и потенциально подорвало бы их доминирование. Этот застой будет непросто преодолеть, поскольку даже героизм Украины и фактическая защита безопасности Европы не убедили наших партнеров изменить этот подход.

– заявил евродепутат.

В то же время Ващиковский считает, что можно было бы предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС и интегрировать страну через инфраструктуру в рамках "Инициативы Трех морей".

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