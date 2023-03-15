Об этом говорится в материале 24 Канала Членство в ЕС не через 20 лет: когда Украину примут в Евросоюз. В частности, такое мнение озвучил украинский политолог Виталий Бала.
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Война – не единственное препятствие
В то же время, он подчеркнул, что предоставление статуса кандидата Украине не было просто "символическим действием", а государство сейчас является равноправным партнером блока.
Помехой к быстрой евроинтеграции стоят несколько препятствий. Во первых, сроки вступления, конечно же, оттягивает еще продолжающаяся жестокая война. В то же время некоторые внутренние реформы в Украине тормозят движение в ЕС,
– отметил Виталий Бала.
Конкретные примеры внутренних помех
Он объяснил на примере закона о Конституционном суде, раскритикованном Венецианской комиссией. По словам эксперта, Единый телемарафон также подвергся критике со стороны ЕС из-за отсутствия плюрализма мнений. Политолог упомянул и процедуру отбора кандидатов на пост директора НАБУ.
"Это такие проблемы, которые есть сейчас на виду. Европейские партнеры и оппоненты Украины, которые, условно говоря, имеют оговорку о вступлении, все видят. Для последних появляются аргументы, чтобы говорить, что Украина еще не готова к вступлению", – отмечает эксперт.
Наконец, по мнению Виталия Балы, Украина должна гармонизировать свое право к европейскому праву и дать возможность государственным институтам работать так, как это должно быть.
Украина уже прошла значительный путь
Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов рассказал 24 Каналу, что в условиях жестокой войны с Россией Украина прошла значительный путь, приближающий ее к членству в ЕС.
Ченцов отметил, что торможение процесса вступления Украины в ЕС через Россию означало бы содействие достижению целей агрессора. Именно поэтому противодействие этому намерению является общей задачей ЕС и Украины.
Кратко о вступлении Украины в ЕС
- Год назад Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и получила статус кандидата. В этом году, по словам президента Владимира Зеленского, пора принять решение о начале переговоров о членстве.
- Украинский лидер подчеркнул, что сроки присоединения к Альянсу зависят уже не от Украины. Киев максимально поддерживает этот геополитический курс и показывает это на поле боя.