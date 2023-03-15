Об этом говорится в материале 24 Канала Членство в ЕС не через 20 лет: когда Украину примут в Евросоюз. В частности, такое мнение озвучил украинский политолог Виталий Бала.

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Война – не единственное препятствие

В то же время, он подчеркнул, что предоставление статуса кандидата Украине не было просто "символическим действием", а государство сейчас является равноправным партнером блока.

Помехой к быстрой евроинтеграции стоят несколько препятствий. Во первых, сроки вступления, конечно же, оттягивает еще продолжающаяся жестокая война. В то же время некоторые внутренние реформы в Украине тормозят движение в ЕС,

– отметил Виталий Бала.

Конкретные примеры внутренних помех

Он объяснил на примере закона о Конституционном суде, раскритикованном Венецианской комиссией. По словам эксперта, Единый телемарафон также подвергся критике со стороны ЕС из-за отсутствия плюрализма мнений. Политолог упомянул и процедуру отбора кандидатов на пост директора НАБУ.

"Это такие проблемы, которые есть сейчас на виду. Европейские партнеры и оппоненты Украины, которые, условно говоря, имеют оговорку о вступлении, все видят. Для последних появляются аргументы, чтобы говорить, что Украина еще не готова к вступлению", – отмечает эксперт.

Наконец, по мнению Виталия Балы, Украина должна гармонизировать свое право к европейскому праву и дать возможность государственным институтам работать так, как это должно быть.

Украина уже прошла значительный путь

Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов рассказал 24 Каналу, что в условиях жестокой войны с Россией Украина прошла значительный путь, приближающий ее к членству в ЕС.

Ченцов отметил, что торможение процесса вступления Украины в ЕС через Россию означало бы содействие достижению целей агрессора. Именно поэтому противодействие этому намерению является общей задачей ЕС и Украины.

Кратко о вступлении Украины в ЕС