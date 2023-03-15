Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу Членство в ЄС не через 20 років: коли Україну візьмуть до Євросоюзу. Зокрема, таку думку озвучив український політолог Віталій Бала Водночас.

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Війна – не єдина перешкода

Водночас він наголосив, що надання статусу кандидата Україні не було просто "символічною дією", а держава зараз є рівноправним партнером блоку.

На заваді до швидкої євроінтеграції стоять декілька перешкод. По перше, терміни вступу, звісно ж, відтягує жорстока війна, яка ще триває. Водночас деякі внутрішні реформи в України гальмують рух до ЄС,

– зазначив Віталій Бала.

Конкретні приклади внутрішніх перешкод

Він пояснив на прикладі закону про Конституційний суд, який був розкритикований Венеціанською комісією. За словами експерта, Єдиний телемарафон також зазнав критики з боку ЄС через відсутність плюралізму думок. Політолог згадав і процедуру відбору кандидатів на пост директора НАБУ.

"Це такі проблеми, які є зараз на виду. Європейські партнери і опоненти України, які, умовно кажучи, мають застереження щодо вступу, все бачать. Для останніх з'являються аргументи, щоб говорити, що Україна ще не готова до вступу", – зазначає експерт.

Зрештою, на думку Віталія Бали, Україна має гармонізувати своє право до європейського права і дати можливість державним інституціям працювати так, як це повинно бути.

Україна вже пройшла значний шлях

Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов розповів 24 Каналу, що в умовах жорстокої війни с Росією Україна пройшла значний шлях, що наближає її до членства в ЄС.

Ченцов зазначив, що гальмування процесу вступу України в ЄС через Росію означало б сприяння досягненню цілей агресора. Саме тому протидія цьому російському наміру є спільним завданням ЄС та України.

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