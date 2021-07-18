Попав в список кандидатов в надепы от "Слуги народа" Александр Кубраков передал свою часть бизнеса под управление. Сейчас он и вовсе решил продать свои активы.
Недавно Экс-нардеп Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова
Кубраков продал бизнес за почти 10 миллионов гривен
В конце 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Подготовка к сделке длилась несколько месяцев и наконец была завершена,
– написал Кубраков.
Министр инфраструктуры рассказал: был соучредителем фирмы, специализируется на управлении недвижимостью и ЖКХ услугах. Она вышла на рынок в более 10 городах Украины.
Он добавил: результаты этой оферты должным образом показаны в его декларации. Она, кстати, уже появилась на сайте НАПК.
Следовательно, Александр Кубраков получил 9 миллионов 862 тысячи гривен за отчуждение имущества в пользу Руслана Крамаренко.
Изменения в декларации Александра Кубракова / Скриншот
Что известно об Александре Кубакове
- Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в Першотравенске Днепропетровской области.
- В 2004 – 2006 годах работал маркетинг-менеджером ЗАО "Приоком", в 2007 – 2009 начальником отдела по мониторингу рынка ЗАО "Киевстар". В "Киевстаре" работал до 2011 года.
- В 2011 – 2015 годах был советником мэра Киева Виталия Кличко в IT-сфере.
- В 2019 году вошел в список "Слуги народа" под №30. Однако в парламенте он задержался ненадолго, поскольку по представлению тогдашнего премьера Алексея Гончарука в ноябре 2019 года стал главой Укравтодора.
- Александр Кубраков задекларировал 2,202 миллиона гривен доходов в 2020 году.
- В мае 2021 заменил на посту главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия.