Потрапивши до списку кандидатів у надепи від "Слуги народу", Олександр Кубраков передав свою частину бізнесу під управління. Наразі він і зовсім вирішив продати свої активи.
Нещодавно Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова
Кубраков продав бізнес за майже 10 мільйонів гривень
У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена,
– написав Кубраков.
Міністр інфраструктури розповів: був співзасновником фірми, спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ послугах. Вона вийшла на ринок у понад 10 міст України.
Він додав: результати цієї оферти належним чином показані у його декларації. Вона, до речі, вже з'явилася на сайті НАЗК.
Відтак, Олександр Кубраков отримав 9 мільйонів 862 тисячі гривень за відчуження майна на користь Руслана Крамаренка.
Зміни у декларації Олександра Кубракова / Скриншот
Що відомо про Олександра Кубакова
- Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську на Дніпропетровщині.
- У 2004 – 2006 роках працював маркетинг-менеджером ЗАТ "Пріоком", у 2007 – 2009 начальником відділу з моніторингу ринку ЗАТ "Київстар". У "Київстарі" працював до 2011 року.
- У 2011 – 2015 роках був радником мера Києва Віталія Кличка в IT-сфері.
- У 2019 році увійшов до списку "Слуги народу" за №30. Однак у парламенті він затримався ненадовго, оскільки за поданням тодішнього прем'єра Олексія Гончарука у листопаді 2019 року став очільником Укравтодору.
- Олександр Кубраков задекларував 2,202 мільйона гривень доходів у 2020 році.
- У травні 2021 замінив на посаді очільника міністерства інфраструктури Владислава Криклія.