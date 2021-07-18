Потрапивши до списку кандидатів у надепи від "Слуги народу", Олександр Кубраков передав свою частину бізнесу під управління. Наразі він і зовсім вирішив продати свої активи.

Нещодавно Екснардеп Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури Кубракова

Кубраков продав бізнес за майже 10 мільйонів гривень

У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена,

– написав Кубраков.

Міністр інфраструктури розповів: був співзасновником фірми, спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ послугах. Вона вийшла на ринок у понад 10 міст України.

Він додав: результати цієї оферти належним чином показані у його декларації. Вона, до речі, вже з'явилася на сайті НАЗК.

Відтак, Олександр Кубраков отримав 9 мільйонів 862 тисячі гривень за відчуження майна на користь Руслана Крамаренка.



Зміни у декларації Олександра Кубракова / Скриншот

Що відомо про Олександра Кубакова