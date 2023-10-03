Об инциденте с паспортом министра сообщило шведское издание со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Смотрите также Очень важный сигнал для России: на что указывает встреча глав МИД ЕС в Киеве

Министра не пустили на польско-украинской границе

Источники издания заявили, что Бильстрем забыл свой паспорт в Швеции. Мол, поэтому его не пустили в страну на польско-украинской границе.

Поэтому министру буржуазных "умеренных" пришлось отказаться от восьмичасовой поездки поездом в Киев,

– заявили авторы материала.

Также на заседании не было главы МИД Венгрии Сийярто – он отказался от участия. Кроме этого, из-за инфицирования COVID-19 не смог приехать дипломат Латвии Кришьянис Кариньш.

В Киеве состоялась историческая встреча