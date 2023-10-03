Про інцидент з паспортом міністра повідомило шведське видання із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.
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Міністра не пустили на польсько-українському кордоні
Джерела видання заявили, що Більстрьом забув свій паспорт у Швеції. Мовляв, через це його не пустили до країни на польсько-українському кордоні.
Тому міністру буржуазних "поміркованих" довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва,
– заявили автори матеріалу.
Також на засіданні не було очільника МЗС Угорщини Сійярто – він відмовився від участі. Крім цього, через інфікування COVID-19 не зміг приїхати дипломат Латвії Криш'яніс Каріньш.
У Києві відбулась історична зустріч
- У понеділок 2 жовтня у Києві відбулось засідання Європейської Ради. Вперше в історії міністри закордонних справ Євросоюзу провели зустріч за межами ЄС.
- Міністри продемонстрували підтримку Україні та обговорили наслідки війни Росії проти України та розвиток нашої держави.
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель зазначив, що засідання було неформальним і фінальні рішення будуть прийняті пізніше.