Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, приїзд міністрів ЄС до Києва свідчить про рішучість Заходу в підтримці української євроінтеграції.

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Значення зустрічі у Києві

Європейський союз провів першу в історії зустріч своїх міністрів закордонних справ поза межами країн-членів. На ній посадовці обговорили надання Україні 5 млрд пакета допомоги та 12 пакет санкцій напередодні саміту ЄС у Гранаді.

"Цією зустріччю у Києві Європейський союз засвідчує, що Україна обов'язково стане його частиною. Це дуже важливий сигнал для Росії, яка панічно цього боїться", – переконаний політичний експерт.

Валерій Клочок про зустріч міністрів ЄС у Києві: дивіться відео

Зустріч міністрів у Києві – це свідчення того, що майбутнє України – на Заході, а не в російській сфері впливу. Звичайно, перед нашою державою на цьому шляху стоятиме ще ціла низка випробувань, але ми робимо все можливе для того, щоб подолати ворога.

Агресор не може не розуміти, що Україна для нього втрачена. Це стало принциповим питанням для Заходу, і тому ніхто Україну просто так не "здасть",

– наголосив Клочко.

Також на цьому етапі українсько-європейський відносин важливою є інвестиційна привабливість нашої держави. Це допоможе нашим партнерам не лише кредитувати Україну, а й вкладати у неї кошти для отримання прибутку.

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