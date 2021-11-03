Министр энергетики говорит, что ему начислили большую платежку, и судится с Киевгазсбытом

Герман Галущенко заявил, что каждый потребитель имеет право отстаивать свою позицию в суде. Политик поделился личной историей, связанной с Киевоблгазсбытом.

Детали иска

Министр энергетики Галущенко заявил, что еще в июле 2019 года подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский суд Киевской области. Причиной стали неоправданно большие дополнительные объемы газа, которые насчитали политику.

Заметьте Украина пострадала от энергокризиса в Европе, – Галущенко

Галущенко отметил, что в то время еще не занимал должность министра энергетики.

Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого счетчика, который не используется,

– заявил политик.

По словам Галущенко, в иске указано, что начисления за газ по счетчику, который не работает, поставщик сделал необоснованно. В то же время в соответствии с решением суда за 21 сентября 2021 года, иск не удовлетворили.

Министр заявил: он уже подал апелляцию и использует все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который не использовал.

Галущенко об отопительном сезоне

Галущенко заявил, что отопительный сезон 2021 – 2022 в Украине будет сложным. Все потому, что он будет происходить на фоне энергетического кризиса, который всколыхнул Европу.

В то же время министр подчеркнул: правительство приняло меры, необходимые для стабилизации ситуации.

В частности, важным шагом стала синхронизация украинской энергетической системы с европейской.

В течение зимних месяцев она пройдет тестовый период работы в изолированном режиме. В то же время уже с 2022 года должна войти в параллельную работу с ENTSO-E.

Публикация Галущенко:

Отстаивать свою позицию в суде – это право потребителя. Эта возможность особенно важна, когда речь идет про облгаз и подконтрольного ему поставщика.

Я был несогласен с неоправданно большими дополнительными объемами газа, которые Киевоблгазсбыт мне насчитал. В июле 2019 года, до моего назначения на должность в правительстве, я подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский горрайонный суд Киевской области.

Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого счетчика, который не используется.

В иске указано, что начисление за газ по неработающему счетчику поставщик сделал необоснованно. Согласно решению суда за 21 сентября 2021 года, иск не был удовлетворен.

Я подал апелляцию, и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал.

Если апелляция поддержит решение первой инстанции, то я уплачу установленную судом сумму.

В то же время хочу обратить внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против меня о взыскании средств.

Призываю журналистов для предотвращения ошибок в интерпретации фактов обращаться к пресс-службе Минэнерго для получения комментариев по любым вопросам.

Очень надеюсь, что мой пример поможет другим потребителям защищать свое право на честные счета и качественное обслуживание.