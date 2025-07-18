Кандидатов много: Свириденко рассказала, почему до сих пор не выбрали нового министра культуры

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко еще не выбрала кандидата на должность министра культуры и информационной политики. Она отмечает, что это ведомство могут разделить и отделить культуру от стратегических коммуникаций и информационной политики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Юлии Свириденко во время встречи с журналистами, которую цитирует Суспільне.

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Есть ли кандидат на должность министра культуры?

Юлия Свириденко отметила, что назначение главы министерства культуры вызвало много дискуссий при формировании нового правительства. И хотя кандидатов есть много, премьер-министр хочет выбрать действительно эффективного менеджера.

Надо найти хорошего менеджера и подойти к этому рационально. Есть ряд сложных вопросов в сфере ответственности этого министерства, я надеюсь, новый министр с ними справится,

– отметила Свириденко.

Глава правительства также говорит, что культура в Украине должна быть отдельным направлением, а вот вопрос стратегических коммуникаций и информационной политики надо отделить.

Напомним, 16 июля Верховная Рада официально уволила с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля. 17 июля чиновник стал министром обороны, а главой правительства Украины стала Юлия Свириденко.

Теперь формируется новый состав Кабинета министров. Несколько министерств получили новых глав. Свои должности сохранили Андрей Сибига, Оксен Лисовой, Виктор Ляшко, Игорь Клименко, Сергей Марченко, Матвей Бедный, Наталья Калмыкова и Алексей Кулеба. Сейчас единственным вакантным местом в правительстве является должность министра культуры.