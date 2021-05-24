Об этом Роман Лещенко рассказал в программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что лично не был знаком с президентом, совместных мероприятий также не было.
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Лещенко также заверил, что его семья поддерживала Зеленского на выборах президента.
"Данил Гетманцев, Руслан Стефанчук, Анатолий Мирошниченко – это мои учителя, с которыми я прошел киевскую школу. Как я понимаю из истории вопроса, они предоставили рекомендации относительно понимания мной юридической и практической плоскости работы на земле", – сказал министр аграрной политики.
Несмотря на такую информацию он отметил, что не является человеком Стефанчука или Гетманцева.
Я – человек, который всю жизнь работает открыто и прямо. У меня не было никаких специальных связей,
– отметил Лещенко.
Также министр добавил, что у него никогда не было амбиций идти в политику. Сначала он работал над земельной реформой исключительно на общественных началах.
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