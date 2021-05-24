Про це Роман Лещенко розповів у програмі "Перехресний допит". Він зауважив, що особисто не був знайомий з президентом, спільних заходів також не було.
До теми У Мінагрополітики анонсували санкції РНБО щодо "земельних махінаторів"
Лещенко також запевнив, що його сім'я підтримувала Зеленського на виборах президента.
"Данило Гетманцев, Руслан Стефанчук, Анатолій Мірошниченко – це мої вчителі, з якими я пройшов київську школу. Як я розумію з історії питання, вони надали рекомендації щодо розуміння мною юридичної та практичної площин роботи на землі", – сказав міністр аграрної політики.
Попри таку інформацію він зазначив, що не є людиною Стефанчука чи Гетманцева.
Я – людина, яка все життя працює відкрито та прямо. У мене не було ніяких спеціальних зв'язків,
– наголосив Лещенко.
Також міністр додав, що у нього ніколи не було амбіцій йти у політику. Спочатку він працював над земельною реформою виключно на громадських засадах.
Першу частину інтерв'ю з Романом Лещенком читайте о 20:00 на 24 каналі