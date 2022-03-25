Министр обороны и командующий Сухопутных войск посетили передовые позиции ВСУ
Источник:Алексей Резников
Алексей Резников и командующий Сухопутных войск Александр Сырский побывали на передовой ВСУ. Чиновники привезли защитникам дополнительное оружие.
Министр обороны отметил, что настроение у защитников одинаковое – решительное и оптимистичное. Об этом он рассказал 25 марта.
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Имел честь вручить нашим защитникам награды Министерства обороны – наградное огнестрельное и холодное оружие,
– написал Резников.
Для ВСУ привезли оружие / Фото Алексея Резникова
Именно благодаря ВСУ российские оккупанты уже месяц пытаются выполнить свой трехдневный план. "Танец на граблях оккупанту, видимо, нравится, поэтому опыт Чернобаевки им в помощь", – подчеркнул Министр обороны.
Вооруженные Силы Украины / Фото Алексея Резникова
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