О том, что законопроект готовят ко второму чтению, стало известно на фоне скандала вокруг депутата "Слуги народа" Марьяны Безуглой, предоставившей комитету национальной безопасности, обороны и разведки ВРУ ложную информацию о якобы предварительном согласовании ею с ГУР МОУ редакции законопроекта.

Смотрите также Яйца по 8 гривен, но картофель по 27: журналисты BihusInfo выучили новые договоры Минобороны

Согласно сравнительной записке законопроекта, который уже прошел подготовку ко второму чтению, министр обороны должен получить полномочия по утверждению положения о Генеральном штабе ВСУ и праве на представление президенту кандидатуры офицеров высшего военного командования для назначения на руководящие должности в Вооруженных Силах или их увольнения.

Важная деталь! Главнокомандующий ВСУ станет подчинен министру обороны, а не исключительно президенту, как это сейчас.

Также в законодательную базу хотят внести норму, отсутствующую в действующем законодательстве, то есть предоставить право министру обороны отменять решение главнокомандующего ВСУ.

Также в законопроекте прописаны нормы, запрещающие военнослужащим, а особенно военным руководителям, высказывать свои комментарии по внутриполитическим вопросам и участвовать в политической деятельности соответственно. В частности, действующим военнослужащим хотят запретить баллотироваться или занимать политические должности любого уровня, в частности, в Верховной Раде Украины.

Полномочия парламента также расширят

В то же время, Верховной Раде планируют предоставить полномочия утверждать кандидатуры военных руководителей решением парламента. При этом подавать кандидатуры президенту должен не Главнокомандующий ВСУ, а министр обороны, ответственный за другое направление работы военной системы.

Также законопроект предусматривает, что ни на должность министра обороны, ни его первым заместителем или заместителем не может быть назначен отставной военный, если с момента его увольнения со службы прошло менее 5 лет.

Следует напомнить, что в первые дни полномасштабного вторжения делегации от Украины и России проводились переговоры. Когда вражеская сторона предложила Украине капитулировать, министр обороны послал делегатов вслед за русским кораблем. Разговор с предложением россиян по поводу "капитуляции" состоялся в Бресте в феврале-марте 2022 года. Тогда делегацию Украины возглавил Министр обороны Алексей Резников.