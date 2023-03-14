Скандал заставил Минобороны пересмотреть контракт с поставщиками продуктов. И журналисты Bihus.Info получили расходные накладные и копию контракта. Его ведомство заключило с ООО "Хорошее блюдо" в 2023 году. Яйца в нем значительно дешевле, но есть несколько существенных "но".

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Военных удивили цены

Журналисты отметили, что на 2023 год Минобороны заключило сразу 8 договоров. Согласно им, определенные воинские части закреплены за отдельными компаниями.

Если раньше в издании "Зеркало недели" говорили о контракте с ООО "Актив компани", то в этот раз будет говориться о "Хорошем блюде". И если в первом случае яйца стоили по 17 гривен, а теперь – по 8, то это должен быть хороший сигнал. Но не торопитесь радоваться.

Журналисты редакции получили копии расходных накладных от военных. Им компания поставляла продукты в течение января и февраля. По сути, защитников и смутили указанные цены. По их мнению, они были несколько завышенными, если сравнивать со средними в январе.

Минобороны покупало картофель по 27 гривен за килограмм: смотрите видео

Яйца дешевле, а овощи – нет

Так, ООО "Хорошее блюдо" предложило существенно более дешевые яйца – по 8 – 8,5 гривны вместо 17 гривен в ООО "Актив компани". Ложкой дегтя стали цены на овощи.

Так, картофель в годовой версии договора и накладных должен в январе поставляться со стоимостью 27 гривен за килограмм, капуста – по 33 гривны за килограмм, свекла – 30 килограммов. А теперь внимание, за сколько компания покупала продукты. За картофель она отдавала 7,2 – 10,5 гривны, капусту – 12,5 гривны, а свеклу – 11 гривен.

Что это значит? А то, что разница между закупочной ценой и ценой снабжения колоссальна. На одном только картофеле зарабатывали по 16.5 – 19,8 гривны за килограмм, капусте – 20,5 гривны, а свеклы – 19 гривен.

Директор по закупкам ООО "Хорошее блюдо" отметил, что себестоимость доставки доходит до 10 гривен за килограмм продукта. Мол, на это оказывает влияние логистика к линии фронта.

Следует отметить, что в феврале Минобороны изменило договоры с компаниями. Во-первых, их сократили на срок до 3 месяцев. Во-вторых, снизили цены на ряд позиций. Обновленный договор с "Хорошим блюдом" предполагает, что овощи стали дешевле на 7 – 10 гривен за килограмм.

Интересно, что Минобороны не успело рассчитаться за январские поставки по первой версии заключивших ведомство контрактов. Сами проплаты приостановили после того, как вышел материал "Зеркала недели". Более того, продукты, которые получили наши военные за январь – февраль 2023 года, оплатят по предварительно скорректированным ценам.

Предполагаю, что мы будем продолжать контракты снова коротко. На два – три месяца максимум, для того чтобы все равно выйти на какую-то новую систему,

– отметил Алексей Резников.

Заметим, что ранее Резников пытался оправдать яйца по 17 гривен. Тогда он заявил, что столько стоит не одно яйцо, а килограмм. Но эта версия не была слишком убедительной. Особенно если учитывать, что одно яйцо весит около 50 граммов.