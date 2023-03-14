Скандал змусив Міноборони переглянути контракти з постачальниками продуктів. І журналісти Bihus.Info отримали видаткові накладні, а також копію контракту. Його відомство уклало з ТОВ "Гарна страва" у 2023 році. Яйця у ньому значно дешевші, але є кілька суттєвих "але".

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Військових здивували ціни

Журналісти зауважили, що на 2023 рік Міноборони уклало відразу 8 договорів. Згідно з ними, певні військові частини закріплені за окремими компаніями.

Якщо раніше у виданні "Дзеркало тижня" говорили про контракт з ТОВ "Актив компані", то цього разу мовитиметься про "Гарну страву". І якщо в першому випадку яйця коштували по 17 гривень, а тепер – по 8, то це мав би бути гарний сигнал. Але не поспішайте радіти.

Журналісти редакції отримали копії видаткових накладних від самих військових. Їм компанія постачала продукти упродовж січня та лютого. Власне, захисників і збентежили вказані ціни. На їхню думку, вони були дещо завищеними, якщо порівнювати з середніми у січні.

Міноборони купувало картоплю по 27 гривень за кілограм: дивіться відео

Яйця дешевші, а овочі – ні

Так, ТОВ "Гарна страва" запропонував суттєво дешевші яйця – по 8– 8,5 гривні замість 17 гривень у ТОВ "Актив компані". Ложкою дьогтю стали ціни на овочі.

Так, картопля у річній версії договору та накладних мала б у січні постачатися з вартістю 27 гривень за кілограм, капуста – по 33 гривні за кілограм, буряк – 30 кілограмів. А тепер, увага, за скільки компанія купувала продукти. За картоплю вона віддавала 7,2 – 10,5 гривні, капусту – 12,5 гривні, а буряк – 11 гривень.

Що це означає? А те, що різниця між закупівельною ціною та ціною постачання колосальна. На одній лише картоплі заробляли по 16.5 – 19,8 гривні за кілограм, капусті – 20,5 гривень, а буряка – 19 гривень.

Директор із закупівель ТОВ "Гарна страва" зауважив, що собівартість доставки доходить до 10 гривень за кілограм продукту. Мовляв, на це впливає логістика до лінії фронту.

Слід зауважити, що у лютому Міноборони змінило договори з компаніями. По-перше, їх скоротили на термін до 3 місяців. По-друге, знизили ціни на низку позицій. Оновлений договір з "Гарною стравою" передбачає, що овочі стали дешевшими на 7 – 10 гривень за кілограм.

Цікаво, що Міноборони не встигло розрахуватися за січневі поставки за першою версією контрактів, які відомство уклало. Самі проплати призупинили після того, як вийшов матеріал "Дзеркала тижня". Ба більше, продукти, які отримали наші військові за січень – лютий 2023 року, оплатять за цінами, які попередньо скоригували.

Припускаю, що ми будемо продовжувати контракти знов коротко. На два – три місяці максимум, для того, щоб все одно вийти на якусь нову систему,

– зазначив Олексій Резніков.

Зауважимо, що раніше Резніков намагався виправдати яйця по 17 гривень. Тоді він заявив, що стільки коштує не одне яйце, а кілограм. Але ця версія не була надто переконливою. Особливо, якщо враховувати, що одне яйце важить близько 50 грамів.