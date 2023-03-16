Журналисты польского СМИ утверждают, что разговор с предложением россиян по поводу "капитуляции" состоялся в Бресте в феврале-марте 2022 года. Тогда делегацию Украины возглавил Министр обороны Алексей Резников.

Интересно В Украине осудили киллера, готовившего убийство Буданова и Резникова

Детали разговора

По информации издания, украинская делегация летела в Брест из Польши на вертолете S-70i Black Hawk. За безопасность украинцев отвечал польский спецназ – операторы воинской части "Командос", дислоцирующейся в Люблинке.

Один из участников событий рассказал, что полет в Беларусь на переговоры был рискован и украинская делегация даже не была уверена, что сможет оттуда вернуться.

В ходе разговора российская сторона предложила, чтобы Украина объявила о капитуляции. В свою очередь, Резников ответил, ссылаясь на цитату украинского защитника острова Змеиный "российский военный корабль – иди на**й".

Напомним, что переговоры по окончании войны между Украиной и Россией велись на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговоры Украины и России: что говорит Данилов