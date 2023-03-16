Журналисты польского СМИ утверждают, что разговор с предложением россиян по поводу "капитуляции" состоялся в Бресте в феврале-марте 2022 года. Тогда делегацию Украины возглавил Министр обороны Алексей Резников.
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Детали разговора
По информации издания, украинская делегация летела в Брест из Польши на вертолете S-70i Black Hawk. За безопасность украинцев отвечал польский спецназ – операторы воинской части "Командос", дислоцирующейся в Люблинке.
Один из участников событий рассказал, что полет в Беларусь на переговоры был рискован и украинская делегация даже не была уверена, что сможет оттуда вернуться.
В ходе разговора российская сторона предложила, чтобы Украина объявила о капитуляции. В свою очередь, Резников ответил, ссылаясь на цитату украинского защитника острова Змеиный "российский военный корабль – иди на**й".
Напомним, что переговоры по окончании войны между Украиной и Россией велись на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговоры Украины и России: что говорит Данилов
- Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что тот факт, что украинцы больше года защищает свое государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в нашу страну, наши вооруженные силы и высшее военно-политическое руководство. Да, планы были совсем другие. Однако это наша земля, акцентирует Данилов, которую мы никому не отдадим.
- "Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.
- По словам Данилова, украинские военные активно работают над будущим контрнаступлением ВСУ. Однако о сроках говорить не стоит. Секретарь СНБО подчеркивает: контрнаступление готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.