Таран наградил за помощь ВСУ экс-регионала Вилкула, который скандалил с АТОшниками
Бывшего члена КПСС и "Партии регионов" Юрия Вилкула наградили медалью. Награду "За содействие Вооруженным Силам Украины" Вилкулу передал министр обороны Андрей Таран.
Таран отметил, что Кривой Рог, мэром которого является Вилкул, помогает военным и делает вклад в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. Об этом говорится на сайте городского совета.
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Сам Вилкул утверждает, что город создает комфортные условия для оздоровления и реабилитации участников АТО, а также оказывает поддержку семьям погибших и пленных бойцов. А недавно за счет городского бюджета в 17-й отдельной танковой бригаде сделали ремонт казармы.
Вилкула наградили медалью / Фото Криворожского городского совета
Что известно о Юрии Вилкуле?
Сейчас Юрий Вилкул входит в состав партии "Оппозиционный блок", должность мэра Кривого Рога он занимает с 2010 года. Его сын, Александр Вилкул, который в прошлом году принимал участие в президентских выборах, в апреле передал медикам испорченные перчатки и маски.
Скандал с участием Юрия Вилкула
- 17 ноября под зданием горисполкома Кривого Рога против фальсификации выборов мэра началась акция протеста, которая продолжается до сих пор. По мнению митингующих, победа Вилкула на городских выборах стала результатом системных нарушений на нескольких участках.
- Дошло до того, что из-за протестов новоизбранный мэр фактически не смог добраться до своего рабочего места. Во время попытки это сделать между Вилкулом и нардепами от "Самопомочи" и протестующими – бойцами АТО произошла словесная перепалка.
- В ответ на обвинения нардепа Семена Семенченко в том, что такие, как Вилкул, "подожгли Донбасс", тот ответил: "Это вы подожгли Донбасс, вы захватывали Донбасс, вы сепаратисты".
- Это возмутило пикетчиков, и Вилкулу пришлось покинуть здание горсовета. Участники акции протеста пообещали стоять до назначения новых выборов в городе.