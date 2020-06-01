Бывшего члена КПСС и "Партии регионов" Юрия Вилкула наградили медалью. Награду "За содействие Вооруженным Силам Украины" Вилкулу передал министр обороны Андрей Таран.

Таран отметил, что Кривой Рог, мэром которого является Вилкул, помогает военным и делает вклад в развитие инфраструктуры 17-й отдельной танковой бригады. Об этом говорится на сайте городского совета.

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Сам Вилкул утверждает, что город создает комфортные условия для оздоровления и реабилитации участников АТО, а также оказывает поддержку семьям погибших и пленных бойцов. А недавно за счет городского бюджета в 17-й отдельной танковой бригаде сделали ремонт казармы.



Вилкула наградили медалью / Фото Криворожского городского совета

Что известно о Юрии Вилкуле?

Сейчас Юрий Вилкул входит в состав партии "Оппозиционный блок", должность мэра Кривого Рога он занимает с 2010 года. Его сын, Александр Вилкул, который в прошлом году принимал участие в президентских выборах, в апреле передал медикам испорченные перчатки и маски.

Скандал с участием Юрия Вилкула