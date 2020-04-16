Показательна благотворительность: как политики пиарятся на борьбе с COVID-19

Во время эпидемии коронавируса в Украине политики усовершенствовали традиционное "гречкосейство", теперь избирателям раздают защитные маски. Кто не забывает пиариться на COVID-19, читайте в статье на сайте 24 канала.

Если хочешь сделать добро, помочь человеку в трудной ситуации, разве для этого необходимо рассказывать о своем поступке всем с помощью телеканалов, интернет, печатных СМИ и проплаченных постов в Facebook? Неужели нельзя помогать людям просто так.

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Почему в Украине любая беда это повод для пиара? Или же политиков выбирают для этого. Их задача – сделать все, чтобы люди самостоятельно могли приобрести все необходимое, а больницы были обеспечены оборудованием. Их работа – законотворчество и управление государством, а не раздача гречки, масок или аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Однако они регулярно занимаются подобными вещами. Особенно политики заботятся о том, чтобы люди знали, какая именно партия передала маски, антисептики или пищевые наборы.

Наверное, это дает столь желанный рост рейтингов накануне выборов, но не является решением "привычных" проблем системы здравоохранения, экономики и социальной защиты.

Политики прекрасно понимают, что осенью для избирателя будет иметь значение не так предлагаемая партиями или кандидатами предвыборная программа, как воспоминания о полученном от них пакете с едой или медикаментами.

Кто из политиков пиарится на борьбе с COVID-19?

Начнем с Харькова. Там мэр Геннадий Кернес на пару с местным олигархом Александром Ярославским разнес пенсионерам по домам так называемые пайки – пакеты с продуктами, на которых в лучших избирательных традициях были написаны имена "благодетелей".



Именные пакеты с продуктовыми наборами в Харькове / Фото KHARKIV Today

Чем-то подобным занимается пятый президент Украины. Он, очевидно, не успел сделать украинцев самодостаточными. Теперь исправляется.

Петр Порошенко вместе с женой без устали фасуют коробки с едой для малообеспеченных. Об этом рассказывают подконтрольные ему телеканалы и интернет-СМИ.

Пользователей соцсетей насмешило то, что Марина Порошенко во время этой изнурительной длительной работы почему-то работает на высоких каблуках.



Жена пятого президента фасует коробки с едой на каблуках / Скриншот 24 канал

Пакеты, конечно, раздаются с логотипом партии "Европейская солидарность".

Благотворительность этой партии освещает и сайт "Прямой", он сообщил, что пищевые наборы и медицинские препараты однопартийцы Порошенко раздавали в Сумах, Чернигове, Одессе, Черкасской и Винницкой областях.

Бывший член Партии регионов Алексей Гончаренко тоже присоединился к помощи / Фото ЕС И сразу пять сайтов разместили новость, что фонд Порошенко закупил 70 тысяч защитных костюмов для врачей, 800 тысяч масок и аппараты ИВЛ, анализ провел журналист Алексей Братущак для Института массовой информации. Александр Вилкул тоже решил приобщиться к челленджу и не отстает от коллег. Его фонд передал в больницы Кривого Рога очень нужный груз: маски и перчатки. К несчастью, переданные средства защиты оказались низкого качества. Перчатки рвутся сразу, а маски настолько зажимают лица, что носить их невозможно.



Маски от Вилкула / Скриншот 24 канал

Подробно об этом и о предыдущих "меценатах" рассказывает журналист Дмитрий Гнап:

А мы едем дальше. Следующим героем нашей статьи будет нардеп от "Оппоплатформы – за жизнь" Вадим Новинский, который известен своими пророссийскими взглядами. О его добром поступке "джинсируют" на сайте Гордона и на пророссийском ресурсе – Страна, а также на сайте ТСН.



Новости о Новинском / Скриншот IMI

Олигарх закупил в Южной Корее 100 тысяч тестов для выявления коронавируса. За все заплатил благотворительный фонд Новинского.

Кстати У Новинского коронавирус: результаты первого анализа

Еще один представитель пятой российской колонны, кум Владимира Путина, Виктор Медведчук рассказал своим же телеканалам, в частности NewsOne, как он раздавал маски и о том, как трудно организовать доставки медицинского оборудования в Украину.

А его жена Оксана Марченко также присоединилась к раздаче именных пакетов и это опять-таки попало в поле зрения журналистов 112 канала. Разве не странно?



Пакеты от жены Медведчука / Фото 112.ua

Кроме Медведчука связанные с ним сайты сообщили о благотворительности его однопартийцев. Так, продуктовые наборы от Королевской должны получить ветераны и пенсионеры Донбасса, а нардеп Илья Кива свою месячную зарплату перечислил в фонд Портнова для адресной помощи больницам.

А то, как скандальный Кива передавал медицинские маски в больницу на Полтавщине, телеканал "ZIK" показывал даже в прямом эфире.

Идентичные новости о благотворительности Ахметова размещали сайты "Сегодня" и Интерфакса. Они сообщали о 300 тысячах экспресс-тестов, которые фонд олигарха закупил в Китае, и 10 аппаратах ИВЛ, которые передадут в больницы Харькова. Интересно, что в обоих случаях сначала новости появлялись на сайте Интерфакса и только потом на сайте Ахметова "Сегодня".

И одной новостью сайт "Обозреватель" вспомнил благотворителей из семьи Луценко. Экс-генпрокурор оказал финансовую помощь в закупке спецлаборатории, которая дает возможность выявить в крови наличие вирусов на второй день заражения.

Есть и более мелкие "игроки" на политическом поле, которые не владеют собственными телеканалами, однако тоже помогают нуждающимся – заносят продукты бабушкам и раздают маски по одной штуке на улице. Делают это голыми руками, без перчаток, но в партийных накидках. Средства защиты раздают без упаковки, словно агитационные газеты.



Еще один пример / Скриншот со страницы ВО "Свобода" Киев

А что же новая политическая элита, тоже "служат"?

Да. Например мажоритарщик от "Слуги народа" Николай Тищенко также лично раздает на своем округе защитные маски и пишет о дезинфекции лифтов, сообщает движение ЧЕСТНО.

Ну, он хоть додумался одеть перчатки.

На этой фотографии господин Тищенко будто только что снял белый костюм дезинфектора.

А на Волыни благотворительный фонд партнера Коломойского, нардепа-самовыдвиженца Игоря Палицы "Только вместе" бесплатно раздает продуктовые наборы. Об этом пишет сайт УНИАН, который ассоциируют с Коломойским.

Самовыдвиженец-мажоритарщик, бывший регионал и гречкосей Антон Яценко на своем округе и в соседних районах также раздает медицинские маски. Об этом политик написал на своей странице в Facebook и рекламирует пока эти сообщения.



Данные из библиотеки рекламы Facebook / Cкриншот ЧЕСТНО

Коронавирусные депутаты тоже пиарятся

А вот первый нардеп, заболевший COVID-19, Сергей Шахов, уже выздоровел. Он довольно виртуозно использовал шанс получить свой хайп.

Хочется вспомнить, что Шахов не верил в существование коронавируса, об этом заявлял даже с трибуны парламента, но после того, как сам его привез из Куршевеля (хотя депутат уверяет, что заразился в Украине), даже начал гордиться, что стал первым из политиков, кто подцепил COVID-19.



Скриншот страницы Instagram Сергея Шахова

Теперь его пресс-служба заявила, что кровью Шахова можно лечить больных коронавирусом, пишет Корреспондент.net. Это не шутка.



Сергей Шахов / Фотожаба Процишин

А Юля где?

Конечно, без нее ничего не святится. Сайт движения ЧЕСТНО сообщает, что парторганизации ВО "Батькивщина" во Львовской, Запорожской, Тернопольской и Николаевской областях тоже раздавали маски и "информационные бюллетени о том, как вести себя и обезопасить себя во время пандемии коронавируса". Об этом написали "РБК-Украина".



Помощь от Юлии Тимошенко / Фото с сайта ВО "Батькивщина"

И в завершение – к благотворительности присоединилась и "Партия Шария". В свежей рекламной заметке в Facebook она сообщает, что закупила аппараты искусственной вентиляции легких на 9 миллионов гривен.



Скриншот страницы в Facebook

Стоит добавить, что большинство политиков используют благотворительные фонды или общественные организации, созданные под них, чтобы фактически заниматься косвенным подкупом избирателей.

Напоследок

Вспоминать всех "благодетелей" не будем. Поэтому, не обижайтесь господа депутаты, если даже в этой статье кого-то не назвали. Надеемся, что времена "гречкосеев" все же уйдут в прошлое, а избиратели станут более ответственными, ведь всем понятно, что под фальшивой политической благотворительностью скрывается лишь желание переизбраться. Не так ли?