Показова доброчинність: як політики піаряться на боротьбі з COVID-19

У час епідемії коронавірусу в Україні політики удосконалили традиційне "гречкосійство", тепер виборцям роздають захисні маски. Хто не забуває піаритись на COVID-19, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Якщо бажаєш зробити добро, допомогти людині у скрутній ситуації, хіба для цього необхідно розповідати про свій вчинок всім з допомогою телеканалів, інтернет й друкованих ЗМІ та проплачених постів у Facebook? Невже не можна допомагати людям просто так.

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Чому в Україні будь-яке лихо це привід для піару? Чи ж політиків обирають для цього. Їх завдання – зробити все аби люди самостійно могли придбати все необхідне, а лікарні були забезпечені обладнанням. Їх робота – законотворчість та управління державою, а не роздача гречки, масок чи апаратів для штучної вентиляції легенів.

Проте вони регулярно займаються подібними речами. Особливо політики дбають про те, аби люди знали, яка саме партія передала маски, антисептики чи харчові набори.

Напевно, це дає таке бажане зростання рейтингів напередодні виборів, але не є вирішенням "звичних" проблем системи охорони здоров’я, економіки та соціального захисту.

Політики чудово розуміють, що восени для виборця матиме значення не так пропонована партіями чи кандидатами передвиборча програма, як спогади про отриманий від них пакунок з їжею чи медикаментами.

Хто з політиків піаряться на боротьбі з COVID-19?

Розпочнімо з Харкова. Там міський голова Геннадій Кернес на пару з місцевим олігархом Олександром Ярославським рознесли пенсіонерам по домівках так звані пайки – кульки з продуктами, на яких в кращих виборчих традиціях були написані імена "благодійників".

Іменні пакети з продуктовими наборами у Харкові / Фото KHARKIV Today

Чимось подібним займається й п’ятий президент України. Він, очевидно, не встиг зробити українців самодостатніми. Тепер виправляється.

Петро Порошенко разом з дружиною невтомно фасують коробки з їжею для малозабезпечених. Про це розповідають підконтрольні йому телеканали й інтернет-ЗМІ.

Користувачів соцмереж насмішило те, що Марина Порошенко під час цієї виснажливої тривалої роботи чомусь працює на височенних підборах.

Дружина п'ятого президента фасує коробки з їжею на підборах / Скриншот 24 канал

Пакунки, звісно, роздаються з логотипом партії "Європейська солідарність".

Благодійність цієї партії висвітлює й сайт "Прямого", він повідомив, що харчові набори та медичні препарати однопартійці Порошенка роздавали в Сумах, Чернігові, Одесі, на Черкащині та Вінниччині.

Колишній член Партії регіонів Олексій Гончаренко теж долучився до допомоги / Фото ЄС

І одразу п’ять сайтів розмістили новину, що фонд Порошенка закупив 70 тисяч захисних костюмів для лікарів, 800 тисяч масок та апарати ШВЛ, аналіз провів журналіст Олексій Братущак для Інституту масової інформації

Олександр Вілкул теж вирішив долучитися до челенджу й не відстає від колег. Його фонд передав до лікарень Кривого Рогу дуже потрібний вантаж: маски та рукавички. На лихо, передані засоби захисту виявились низької якості. Рукавички рвуться одразу, а маски настільки затискають обличчя, що носити їх неможливо.

Маски від Вілкула / Скриншот 24 канал

Детально про це й про попередніх "меценатів" розповідає журналіст Дмитро Гнап:

А ми їдемо далі. Наступним героєм нашої статті буде нардеп від "Опоплатформи – за життя" Вадим Новинський, який відомий своїми проросійськими поглядами. Про його добрий вчинок "джинсують" на сайті Гордона й на проросійському ресурсі – Страна, а також на сайті ТСН.

Новини про Новинського / Скриншот IMI

Олігарх закупив в Південній Кореї 100 тисяч тестів для виявлення коронавірусу. За все заплатив благодійний фонд Новинського.

До речі У Новинського коронавірус: результати першого аналізу

Ще один представник п’ятої російської колони, кум Володимира Путіна, Віктор Медведчук розповів своїм же телеканалам, зокрема NewsOne, як він роздавав маски й про те як важко організувати доставки медичного обладнання в Україну.

А його дружина Оксана Марченко також долучилась до роздачі іменних пакетів й це знов таки потрапило у поле зору журналістів 112 каналу. Чи ж не дивно?

Пакунки від дружини Медведчука / Фото 112.ua

Окрім Медведчука пов’язані з ним сайти повідомили про благодійність його однопартійців. Так, продуктові набори від Королевської мають отримати ветерани та пенсіонери Донбасу, а нардеп Ілля Кива свою місячну зарплату перерахував до фонду Портнова для адресної допомоги лікарням.

А те, як скандальний Кива передавав медичні маски до лікарні на Полтавщині, телеканал "ZIK" показував навіть у прямому ефірі.

Ідентичні новини про благодійність Ахметова розміщували сайти "Сегодня" та Інтерфаксу. Вони повідомляли про 300 тисяч експрес-тестів, які фонд олігарха закупив у Китаї, та 10 апаратів ШВЛ, що передадуть до лікарень Харкова. Цікаво, що в обох випадках спочатку новини з’являлися на сайті Інтерфаксу і лише потім на сайті Ахметова "Сегодня".

І однією новиною сайт "Обозреватель" згадав благодійників з родини Луценків. Ексгенпрокурор надав фінансову допомогу в закупівлі спецлабораторії, яка дає можливість виявити в крові наявність вірусів на другий день зараження.

Є й дрібніші "гравці" на політичному полі, які не мають власних телеканалів, проте теж допомагають нужденним – заносять продукти бабусям й роздають маски по одній штуці на вулиці. Роблять це голими руками, без рукавичок, але у партійних накидках. Засоби захисту роздають без упаковки, немов агітаційні газети.

Ще один приклад / Скриншот зі сторінки ВО "Свобода" Київ

А що ж нова політична еліта, теж "служать"?

Так. Наприклад мажоритарник від "Слуги народу" Микола Тищенко також особисто роздає на своєму окрузі захисні маски та пише про дезінфекцію ліфтів, повідомляє рух ЧЕСНО.

Ну він хоч додумався одягнути рукавички.

На цій світлині пан Тищенко наче щойно зняв білий костюм дезінфектора.

А на Волині благодійний фонд партнера Коломойського нардепа-самовисуванця Ігоря Палиці "Тільки разом" безкоштовно роздає продуктові набори. Про це пише сайт УНІАН, який асоціюють з Коломойським.

Самовисуванець-мажоритарник, колишній регіонал та гречкосій Антон Яценко на своєму окрузі та в сусідніх районах також роздає медичні маски. Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook і рекламує наразі ці дописи.

Дані з бібліотеки реклами Facebook / Cкриншот ЧЕСНО

Коронавірусні депутати теж піаряться

А от перший нардеп який захворів, на COVID-19, Сергій Шахов, вже одужав. Він доволі віртуозно використав шанс отримати свій хайп.

Хочеться згадати, що Шахов не вірив в існування коронавірусу, про це заявляв навіть з трибуни парламенту, але після того як сам його привіз з Куршевелю (хоча депутат запевняє, що заразився в Україні), навіть почав пишатися, що став першим з політиків, хто підчепив Covid-19.

Скриншот сторінки Instagram Сергія Шахова

Тепер його пресслужба заявила, що кров’ю Шахова можна лікувати хворих на коронавірус, пише Корреспондент.net. Це не жарт.

Сергій Шахов / Фотожаба Процишин

А Юля де?

Аякже, без неї нічого не святиться. Сайт руху ЧЕСНО повідомляє, що парторганізації ВО "Батьківщина" у Львівській, Запорізькій, Тернопільській і Миколаївській областях теж роздавали маски та "інформаційні бюлетені про те, як поводитись і убезпечувати себе під час пандемії коронавірусу". Про це написали "РБК-Україна".

Допомога від Юлії Тимошенко / Фото із сайту ВО "Батьківщина"

І на завершення – до благодійності долучилась і "Партія Шарія". У свіжому рекламному дописі у Facebook вона повідомляє, що закупила апарати штучної вентиляції легень на 9 мільйонів гривень.

Скриншот сторінки у Facebook

Варто додати, що більшість політиків використовують благодійні фонди або громадські організації, які були створені під них, аби фактично займатися непрямим підкупом виборців.

Наостанок

Згадувати всіх "благодійників" не будемо. Тож, не ображайтесь панове депутати, якщо навіть у цій статті когось не назвали. Сподіваємось, що часи "гречкосіїв" все таки підуть у минуле, а виборці стануть більш відповідальними, адже всім зрозуміло, що під фальшивою політичною доброчинністю приховується лише бажання переобратися. Чи ж не так?