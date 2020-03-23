Не шкодую про це, – Шахов про свої слова, що коронавірусу не існує
Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на Covid-19, ще приблизно місяць тому у Верховній Раді заявляв, що коронавірусу не існує. Що тепер він каже про цей виступ – читайте далі.
"Не шкодую про жодне слово. Тому що дійсно коронавірус в головах у чиновників, насамперед", – сказав Шахов в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.
До слова Коронавірус у нардепа ОПЗЖ Лукашева: політик спростував інформацію
Він переконаний, що "коронавірус треб прибрати з голів чиновників, щоб вони почали думати не про себе, а про людей".
"За 28 років вони (політики – 24 канал) пограбували нашу державу, всі міністерства, не тільки МОЗ", – сказав Шахов.
Виступ Сергія Шахова у Раді: відео
Що відомо про коронавірус у Шахова: коротко
- Шахов відчув симптоми Covid-19, коли повернувся з відпочинку з Італії 11 березня.
- 18 березня тести підтвердили в депутата коронавірус.
- Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
- 19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.
- Хворобу Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що депутат не приходив на позачергове засідання парламенту 17 березня, але його картка у якийсь спосіб брала участь у голосуванні.
- Шахов спростував слова Зеленського і це підтвердили документи, які надала Рада.
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