Не шкодую про це, – Шахов про свої слова, що коронавірусу не існує

Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на Covid-19, ще приблизно місяць тому у Верховній Раді заявляв, що коронавірусу не існує. Що тепер він каже про цей виступ – читайте далі.

"Не шкодую про жодне слово. Тому що дійсно коронавірус в головах у чиновників, насамперед", – сказав Шахов в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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Він переконаний, що "коронавірус треб прибрати з голів чиновників, щоб вони почали думати не про себе, а про людей".

"За 28 років вони (політики – 24 канал) пограбували нашу державу, всі міністерства, не тільки МОЗ", – сказав Шахов.

Виступ Сергія Шахова у Раді: відео

Що відомо про коронавірус у Шахова: коротко