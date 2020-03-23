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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Не шкодую про це, – Шахов про свої слова, що коронавірусу не існує

      - Читать новость на русском
      Сергій Шахов / Фото з фейсбук-сторінки Шахова

      Народний депутат Сергій Шахов, який перший з нардепів захворів на Covid-19, ще приблизно місяць тому у Верховній Раді заявляв, що коронавірусу не існує. Що тепер він каже про цей виступ – читайте далі.

      "Не шкодую про жодне слово. Тому що дійсно коронавірус в головах у чиновників, насамперед", – сказав Шахов в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

      До слова Коронавірус у нардепа ОПЗЖ Лукашева: політик спростував інформацію

      Він переконаний, що "коронавірус треб прибрати з голів чиновників, щоб вони почали думати не про себе, а про людей".

      "За 28 років вони (політики – 24 канал) пограбували нашу державу, всі міністерства, не тільки МОЗ", – сказав Шахов.

      Виступ Сергія Шахова у Раді: відео

      Що відомо про коронавірус у Шахова: коротко 

      • Шахов відчув симптоми Covid-19, коли повернувся з відпочинку з Італії 11 березня.
      • 18 березня тести підтвердили в депутата коронавірус.
      • Спершу він перебував в самоізоляції, однак, згодом його госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.
      • 19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.
      • Хворобу Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що депутат не приходив на позачергове засідання парламенту 17 березня, але його картка у якийсь спосіб брала участь у голосуванні.
      • Шахов спростував слова Зеленського і це підтвердили документи, які надала Рада.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Сергій Шахов Новини України
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