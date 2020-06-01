Таран нагородив за допомогу ЗСУ ексрегіонала Вілкула, який скандалив з АТОвцями
Колишнього члена КПРС та "Партії регіонів" Юрія Вілкула нагородили медаллю. Нагороду "За сприяння Збройним Силам України" Вілкулу передав міністр оборони Андрій Таран.
Таран відзначив, що Кривий Ріг, мером якого є Вілкул, допомагає військовим та робить внесок у розвиток інфраструктури 17-ї окремої танкової бригади. Про це мовиться на сайті міської ради.
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Сам Вілкул стверджує, що місто створює комфортні умови для оздоровлення і реабілітації учасників АТО, а також надає підтримку родинам загиблих і полонених бійців. А нещодавно коштом міського бюджету у 17-й окремій танковій бригаді зробили ремонт казарми.
Вілкула нагородили медаллю / Фото Криворізької міської ради
Що відомо про Юрія Вілкула?Зараз Юрій Вілкул входить до складу партії "Опозиційний блок", посаду мера Кривого Рогу він обіймає з 2010 року. Його син, Олександр Вілкул, який торік брав участь у президентських виборах, у квітні передав медикам зіпсовані рукавички й маски.
Скандал за участю Юрія Вілкула
- 17 листопада під будівлею міськвиконкому Кривого Рогу проти фальсифікації виборів мера розпочалась акція протесту, яка триває й досі. На думку мітингувальників, перемога Вілкула на міських виборах стала результатом системних порушень на декількох дільницях.
- Дійшло до того, що через протести новообраний мер фактично не зміг дістатися до свого робочого місця. Під час спроби це зробити між Вілкулом та нардепами від "Самопомочі" і протестувальниками-бійцями АТО трапилась словесна перепалка.
- У відповідь на звинувачення нардепа Семена Семенченка у тому, що такі, як Вілкул, "підпалили Донбас", той відповів: "Це ви підпалили Донбас, ви захоплювали Донбас, ви сепаратисти".
- Це обурило пікетників, і Вілкулу довелося залишити будівлю міськради. Учасники акції протесту пообіцяли стояти до призначення нових виборів в місті.