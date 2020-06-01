Колишнього члена КПРС та "Партії регіонів" Юрія Вілкула нагородили медаллю. Нагороду "За сприяння Збройним Силам України" Вілкулу передав міністр оборони Андрій Таран.

Таран відзначив, що Кривий Ріг, мером якого є Вілкул, допомагає військовим та робить внесок у розвиток інфраструктури 17-ї окремої танкової бригади. Про це мовиться на сайті міської ради.

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Сам Вілкул стверджує, що місто створює комфортні умови для оздоровлення і реабілітації учасників АТО, а також надає підтримку родинам загиблих і полонених бійців. А нещодавно коштом міського бюджету у 17-й окремій танковій бригаді зробили ремонт казарми.



Вілкула нагородили медаллю / Фото Криворізької міської ради

Що відомо про Юрія Вілкула?Зараз Юрій Вілкул входить до складу партії "Опозиційний блок", посаду мера Кривого Рогу він обіймає з 2010 року. Його син, Олександр Вілкул, який торік брав участь у президентських виборах, у квітні передав медикам зіпсовані рукавички й маски.

Скандал за участю Юрія Вілкула