Виссинг отметил, что Германия готовится закрыть авиапространство для России. Кроме того, такое решение могут принять и другие страны Европы.

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Авиапространство для оккупантов уже закрыли Эстония, Литва, Латвия, Словения, Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния.

Lufthansa останавливает рейсы из России

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa не будет летать из и в Россию. Такое решение будет действовать минимум следующую неделю. Компания отметила, что делают это ради безопасности пассажиров и экипажа.

В Lufthansa отметили, что самолеты, которые находятся в российском воздушном пространстве, вскоре покинут его.