Парламент Германии соберется на экстренное заседание, чтобы сделать правительственное заявление о вторжении России в Украину. Германия осуждает военные преступления Кремля.

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"Я попросил спикера бундестага созвать на воскресенье экстренное заседание бундестага. Там я сделаю правительственное заявление", – сказал Шольц.

Помощь от Германии

Германия ранее блокировала поставки оружия в Украину, однако решила помогать. Через российское вторжение Киев получит 500 ракет Stinger и 1000 единиц противотанковой техники.

Наша обязанность – сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от вторжения Путина. Вот почему мы поставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине,

– заявил Шольц.

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