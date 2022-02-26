Парламент Німеччини збереться на екстрене засідання, щоб зробити урядову заяву про вторгнення Росії до України. Німеччина засуджує воєнні злочини Кремля.

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"Я попросив спікера бундестагу скликати на неділю екстрене засідання бундестагу. Там я зроблю урядову заяву", – сказав Шольц.

Допомога від Німеччини

Німеччина раніше блокувала постачання зброї до України, однак наразі таки вирішила допомагати. Через російське вторгнення Київ отримає 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки.

Наш обов'язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Путіна. Ось чому ми поставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні,

– заявив Шольц.

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