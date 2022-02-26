Віссінґ зазначив, що Німеччина готується закрити авіапростір для Росії. Крім цього, таке рішення можуть ухвалити й інші країни Європи.
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Авіапростір для окупантів вже закрили Естонія, Литва, Латвія, Словенія, Велика Британія, Болгарія, Чехія, Польща, Румунія.
Lufthansa зупиняє рейси з Росії
Німецький авіаперевізник Lufthansa не літатиме з та до Росії. Таке рішення діятиме мінімум наступний тиждень. Компанія зазначила, що роблять це заради безпеки пасажирів та екіпажу.
У Lufthansa зазначили, що літаки, які наразі є у російському повітряному просторі, незабаром залишать його.
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