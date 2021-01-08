Новым канцлером Германии может стать сейчас действующий министр здравоохранения Йенс Шпан. Он рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, которые должны состояться 26 сентября 2021 года.

Что известно о баллотировании министра

На должность канцлера Шпан может выдвигаться от Христианско-демократического союза. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на представителей партии.

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По их словам, министр "открыто думает о баллотировании и четко говорил об этом на переговорах".

Йенс Шпан ясно дал понять, что он открыт для выдвижения на пост канцлера, если его результаты голосования в марте будут намного лучше, чем у Армина Лашета,

– сообщил источник.

Сам министр здравоохранения Германии в комментарии Bild пока отрицает такие планы.

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