Кто может стать преемником Меркель: СМИ назвали имя вероятного кандидата
Новым канцлером Германии может стать сейчас действующий министр здравоохранения Йенс Шпан. Он рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах, которые должны состояться 26 сентября 2021 года.
Что известно о баллотировании министра
На должность канцлера Шпан может выдвигаться от Христианско-демократического союза. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на представителей партии.
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По их словам, министр "открыто думает о баллотировании и четко говорил об этом на переговорах".
Йенс Шпан ясно дал понять, что он открыт для выдвижения на пост канцлера, если его результаты голосования в марте будут намного лучше, чем у Армина Лашета,
– сообщил источник.
Сам министр здравоохранения Германии в комментарии Bild пока отрицает такие планы.
Ангела Меркель и следующие выборы немецкого канцлера
- Ангела Меркель, которая возглавляет страну с 2005 года, накануне нового года заявила, что не будет участвовать в выборах в Бундестаг 26 сентября 2021 года.
- Такие заявления действующая канцлер Германии делала уже неоднократно.
- Впрочем, почти 71% граждан страны выразили свое удовлетворение работой Меркель на посту канцлера.
- Ее рейтинг вырос на фоне пандемии коронавируса, ведь Германия пострадала не так сильно, как другие страны Европейского Союза.
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