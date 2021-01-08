Новим канцлером Німеччини може стати наразі чинний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Він розглядає можливість висунути свою кандидатуру на наступних виборах, які мають відбутися 26 вересня 2021 року.

Що відомо про балотування міністра

На посаду канцлера Шпан може висуватися від Християнсько-демократичного союзу. Про це інформує видання Bild з посиланням на представників партії.

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За їхніми словами, міністр "відкрито думає про балотування і чітко говорив про це на переговорах".

Єнс Шпан ясно дав зрозуміти, що він відкритий для висунення на пост канцлера, якщо його результати голосування в березні будуть набагато кращими, ніж у Арміна Лашета,

– повідомило джерело.

Сам міністр охорони здоров'я Німеччини в коментарі Bild поки заперечує такі плани.

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