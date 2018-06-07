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Министр финансов Данилюк был, наверное, одним из лучших министров в правительстве, – эксперт

Pro новости 53 Читати новину українською

Об отставке министра финансов Александра Данилюка и предоставлении транша МВФ Украине – в программе "Pro новости" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Об отставке министра финансов Данилюка

– Для меня это большая ложка дегтя и такая себе пакость, которую сделали депутаты. Всегда, когда их заставляют делать что-то полезное, например, под давлением МВФ, они потом делают какие-то пакости. А это (голосование за увольнение Динилюка с должности министра финансов – 24 канал) большая пакость, так как министр финансов Данилюк был, наверное, одним из лучших министров в правительстве, который сейчас существует. Это был один из немногих министров, которого можно было "показывать" в приличном обществе", – убежден эксперт.

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О предоставлении транша МВФ Украине

– МВФ – это не о людях, а о политике. И они отстаивают политику учреждений, а не конкретных людей. У нас существует такой миф, что у нас якобы есть люди, которые вообще являются агентами МВФ. То такого нет. МВФ важно, чтобы наше Министерство финансов и его политика не изменились, чтобы оно продолжало выполнять ключевые вещи, которые делало до этого.

Украина взяла на себя это обязательство и не выполнила. МВФ сотрудничает со многими странами и он будет вынужден требовать выполнения этих требований. Потому что и другие страны не будут соблюдать обязательства.

– Вы прогнозируете, что должно произойти, а люди потом не выполняют обещания. Задержка транша от МВФ случилась тогда и происходит сейчас из-за того, что Украина не выполняет свое домашнее задание.

Теги: Александр Данилюк Транш МВФ МВФ Pro новости
Источник: 24 канал
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