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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Міністр фінансів Данилюк був, напевно, одним з найкращих міністрів в уряді, – експерт

Pro новини 187 Читать новость на русском

Про відставку міністра фінансів Олександра Данилюка та надання траншу МВФ Україні – у програмі "Pro новини" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Про відставку міністра фінансів Данилюка

– Для мене це велика ложка дьогтю і така собі капость, яку зробили депутати. Завжди, коли їх змушують робити щось корисне, наприклад, під тиском МВФ, вони потім роблять якісь капості. А це (голосування за звільнення Динилюка з посади міністра фінансів – 24 канал) велика капость, бо міністр фінансів Данилюк був, напевно, одним з найкращих міністрів в уряді, який зараз існує. Це був один з небагатьох міністрів, якого можна було "показувати" у пристойному товаристві", – переконаний експерт.

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Про надання траншу МВФ Україні

– МВФ – це не про людей, а про політику. І вони відстоюють політику установ, а не конкретних людей. У нас існує такий міф, що у нас наче є люди, які взагалі є агентами МВФ. То такого немає. МВФ важливо, щоб наше Міністерство фінансів і його політика не змінились, щоб воно продовжувало виконувати ключові речі, які робило до цього.

Україна взяла на себе це зобов’язання і не виконала. МВФ співпрацює з багатьма країнами і вона буде змушена вимагати виконання цих вимог. Тому що й інші країни не будуть дотримуватися зобов’язань.

– Ви прогнозуєте те, що має статися, а люди потім не виконують обіцянки. Затримка траншу від МВФ трапилася тоді і відбувається зараз через те, що Україна не виконує своє домашнє завдання.

Теги: Pro новини Олександр Данилюк МВФ Транш МВФ
Джерело: 24 канал
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