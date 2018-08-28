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Министр финансов Турции назвал угрозы санкций США против Анкары

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Берат Албайрак
Берат Албайрак / Het Financieele Dagblad

Американские санкции против Анкары – это политически мотивированный шаг, который нанесет ущерб региональной стабильности.

С таким заявлением выступил министр финансов Турции Берат Албайрак, передает The Hill.

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Турецкий чиновник также отметил, что ограничительные меры Вашингтона могут усугубить кризис с беженцами, а также проблему терроризма.

Эти политически мотивированные действия не только повлияют на мировую финансовую систему, но также и на мировую торговлю и стабильность в регионе. Учитывая то, какой ущерб нанесут санкции региональной стабильности, они, к сожалению, посодействуют хаотичным проблемам, которые подпитывают терроризм, а также кризис с беженцами,
– сказал Албайрак на пресс-конференции в Париже после встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром.

Как отмечает издание, министр также подчеркнул, что Турция на фоне ухудшения отношений с США все больше инвестирует в улучшение связей с Евросоюзом, в частности с Францией. По словам Албайрака, недавнее поведение администрации Трампа сделало отношения Анкары с ЕС еще более важными.

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Напомним, США ввели санкции против Турции, после того как страна отказалась выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который находится в турецкой тюрьме с 2016 года, где с ним вероятно плохо обращаются.

Теги: Новости США Новости политики пошлина Новости Турции
Источник: 24 Канал
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