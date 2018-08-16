Успешный шантаж ЕС: Эрдоган выбивает из Европы деньги циничным способом

По словам Эрдогана, в падении курса национальной валюты и в полном хаосе в государственных финансах виноват не он, а враги, диверсанты, заговорщики и иностранные наемники. Это они, оказывается, плетут зловещие козни против здоровой и динамичной турецкой экономики. Они подорвали курс лиры и сознательно тянут его на дно, чтобы расшатать стабильность и сломать турецкие "духовние скрепы".

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

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"В связи с этим султан Эрдоган предложил три метода выхода из кризиса. Первый – поиск и наказание врагов. Сейчас, я чувствую, по всей Турции пойдут аресты оппозиции и журналистов, которых обвинят в работе на Запад. Решительно, конечно. Но сложно сказать, поможет ли... Второй метод – запудрить мозги населению. Ну и третий метод – надежда на волю Аллаха", – рассказал журналист.

По его словам, у турецкого султана есть еще один рычаг выбивания из Европы денег – беженцы. Прямо сейчас в его стране находится примерно три миллиона человек из разных стран Азии, которые с нетерпением ждут возможности поехать в Грецию, а оттуда – на север, в Германию.

Сейчас Анкара сдерживает этот поток, не давая беженцам переплывать на греческие острова в Эгейском море. Но если немцы не дадут Эрдогану денег, то он может и открыть калитку. В этом случае Европе светит повторение 2015 года, когда дороги континента заполнили бесконечные вереницы мигрантов со всей Азии. В Европе этого точно никто не хочет, поэтому Эрдоган может очень успешно шантажировать ЕС миграционным шлюзом.

– подчеркнул Яковина.

По его мнению, эта история закончится так: Европа, скрипя зубами, "отсыпет" Эрдогану денег на восстановление турецкой экономики. Он объявит себя большим экономистом и пересадит еще несколько тысяч человек, которые выражали сомнение в его талантах.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 15 августа 2018