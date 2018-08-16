Успішний шантаж ЄС: Ердоган вибиває з Європи гроші цинічним способом

За словами Ердогана, в падінні курсу національної валюти і в повному хаосі в державних фінансах винен не він, а вороги, диверсанти, змовники і іноземні найманці. Це вони, виявляється, плетуть зловісні підступи проти здорової та динамічної турецької економіки. Вони підірвали курс ліри і свідомо тягнуть його на дно, щоб розхитати стабільність і зламати турецькі "духовниє скрєпи".

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"У зв'язку з цим султан Ердоган запропонував три методу виходу з кризи. Перший - пошук і покарання ворогів. Зараз, я відчуваю, по всій Туреччині підуть арешти опозиції і журналістів, яких звинуватять в роботі на Захід. Рішуче, звичайно. Але складно сказати, чи допоможе ... Другий метод - запудрити мізки населенню. Ну і третій метод – надія на волю Аллаха", – розповів журналіст.

За його словами, у турецького султана є ще один важіль вибивання з Європи грошей – біженці. Прямо зараз в його країні перебуває приблизно три мільйони людей з різних країн Азії, які з нетерпінням чекають можливості поїхати в Грецію, а звідти – на північ, до Німеччини.

Зараз Анкара стримує цей потік, не даючи біженцям перепливати на грецькі острови в Егейському морі. Але якщо німці не дадуть Ердогану грошей, то він може і відкрити хвіртку. В цьому випадку Європі світить повторення 2015 року, коли дороги континенту заповнили нескінченні низки мігрантів з усієї Азії. В Європі цього точно ніхто не хоче, тому Ердоган може дуже успішно шантажувати ЄС міграційним шлюзом.

– підкреслив Яковина.

На його думку, ця історія закінчиться так: Європа, скриплячи зубами, "відсипле" Ердогану грошей на відновлення турецької економіки. Він оголосить себе великим економістом і пересаджає ще кілька тисяч чоловік, які висловлювали сумнів щодо його талантів.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 15 серпня 2018