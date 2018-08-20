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США отклонили условия Турции по освобождению американского пастора

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Американский пастор Эндрю Брансон
Американский пастор Эндрю Брансон / ВВС

Администрация Дональда Трампа отклонила попытку Турции обменять освобождение американского пастора Эндрю Брансона на ослабление крупных штрафов для большого турецкого банка Halkbank.

Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщает The Wall Street Journal.

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По информации неназванного источника, Турция попросила США прекратить расследование в отношении банка Halkbank, которому потенциально угрожают миллиардные штрафы за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. Так, администрация Трампа дала власти в Анкаре понять, что спорные вопросы между двумя странами, включая штрафы для Halkbank, а не будут обсуждаться до тех пор, пока Брансон не будет освобожден, отмечает издание.

WSJ отмечает, что заключение американского пастора Эндрю Брансона в Турции спровоцировало самый тяжелый за последние десятилетия кризис в отношениях между двумя странами и способствовало падению турецкой валюты до рекордного минимума за последние месяцы. Отказ от возможного обмена создает предпосылки для того, чтобы США уже на этой неделе ввели против Анкары еще один раунд штрафных мер, говорится в статье. Накануне глава Белого дома заявил о повышении цен на турецкие сталь и алюминий.

Добавим, президент Соединенных Штатов также пообещал, что его администрация продолжит оказывать давление на Турцию, чтобы добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Новости Турции
Источник: 24 Канал
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