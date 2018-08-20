США відхилили умови Туреччини щодо звільнення американського пастора

Адміністрація Дональда Трампа відхилила спробу Туреччини обміняти звільнення американського пастора Ендрю Брансона на послаблення великих штрафів для великого турецького банку Halkbank.

Про це із посиланням на слова високопоставленого співробітника Білого дому повідомляє The Wall Street Journal.

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За інформацією неназваного джерела, Туреччина попросила США припинити розслідування стосовно банку Halkbank, якому потенційно загрожують мільярдні штрафи за передбачуване порушення санкцій проти Ірану. Так, адміністрація Трампа дала владі в Анкарі зрозуміти, що спірні питання між двома країнами, включно зі штрафами для Halkbank, не будуть обговорюватися доти, поки Брансон не буде звільнений, зазначає видання.

WSJ зауважує, що ув'язнення американського пастора Ендрю Брансона у Туреччині спровокувало найважчу за останні десятиліття кризу у відносинах між двома країнами і сприяло падінню турецької валюти до рекордного мінімуму за останні місяці. Відмова від можливого обміну створює передумови для того, щоб США вже на цьому тижні ввели проти Анкари ще один раунд штрафних заходів, йдеться у статті. Напередодні глава Білого дому заявив про підвищення цін на турецькі сталь та алюміній.

Додамо, президент Сполучених Штатів також пообіцяв, що його адміністрація продовжить чинити тиск на Туреччину, щоб домогтися звільнення американського пастора Ендрю Брансона.