Министр иностранных дел Украины выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центра "Зимняя вишня", в российском городе Кемерево.
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"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово", – написал Климкин на своей странице в Twitter.
Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человек.
Источник: 24 Канал
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